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Новачок Динамо знявся у яскравому реп-кліпі

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Кадр з кліпу - фото 1
Кадр з кліпу / dynamo.kiev.ua

Півзахисник київського Динамо Мохаммед Кадірі взяв участь у зйомках кліпу африканського репера G-Naze. Зацініть новинку!

Зйомки пройшли в червні в рідному місті футболіста, Обуасі на півдні Гани, а 17 серпня відбулася прем'єра кліпу на каналі виконавця в YouTube.

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У кадрі G Naze в компанії хлопців, в тому числі Кадірі, танцює, виконуючи трек.

Нагадаємо, 23-річний Мохаммед Кадірі після переходу в Динамо (раніше його контракт належав австрійській Аустрії) провів на полі в офіційних матчах лише 18 хвилин, вийшовши на заміну в гостьовій зустрічі чемпіонату України проти Львова (3:0).

Новачок Динамо знявся у яскравому реп-кліпі - фото 349048

Новачок Динамо знявся у яскравому реп-кліпі - фото 349049

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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