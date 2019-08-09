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Ігор Грохоцький – у фіналі Ukrainian Song Project: як футболіст став успішним співаком
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Масштабний гала-концерт Ukrainian Song Project 2019 відбудеться у Львові вже 17 серпня, і на ньому виступить екс-гравець молодіжки "Динамо", а тепер популярний співак Ігор Грохоцький. Знайомтесь ближче із артистом!
Ігор Грохоцький пройшов у фінал Ukrainian Song Project 2019 та виборов право представити свою музику максимально широкій аудиторії. Уже 17 серпня на сцені "Арени Львів" артист виступить із цьогорічними зірковими хедлайнерами: Тіною Кароль, гуртом "Без обмежень", Melovin'ом, Арсеном Мірзояном, Alyosha, Tarabarova, Jerry Heil та іншими.
Це цікаво: ХАС – знайомство з фіналістом Ukrainian Song Project 2019
Знайомство з Ігорем Грохоцьким
Ігор народився в 1992 році в селі Центральне на Київщині. Змалечку хлопець мав два захоплення: музику і футбол. Однак заняття вокалом коштували надто дорого, тож юний талант обрав спорт. У 10 років він залишив свою маленьку Батьківщину та поїхав на навчання.
Без батьків, без друзів і без розваг – Ігор постійно тренувався. Як зізнавався потім юнак, до 17 років у нього в голові не було нічого, окрім футболу. Після закінчення Академії "Динамо" Грохоцький грав у складі молодіжної команди "біло-синіх". Він навіть ставав дворазовим чемпіоном України з футболу серед юніорів, але на одній з ігор отримав травму, яка назавжди закрила дорогу у великий спорт.
Я зазнав серйозної травми спини, пізніше стався рецидив. І я зрозумів: настав час обирати між здоров'ям та футбольною кар'єрою. У результаті залишив спорт, повернувся додому і почав займатися музикою, – пригадує Ігор.
Хлопець взяв в руки гітару і зрозумів, що музика – його єдиний порятунок. Він почав співати у місцевому кафе, але розумів, що хоче більшого. Без тривалих вагань Грохоцький вирішив спробувати свої сили на великій сцені та в 2014 році пішов на четвертий сезон вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження". До юнака розвернувся тільки лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, і згодом іменитий співак аніскілечки не пожалів про свій вибір.
Хоча Ігор ніколи не займався музикою професійно, за час проєкту він продемонстрував вражаючий прогрес. Вакарчук назвав свого підопічного музичним вундеркіндом, адже вміння виконувати різні музикальні стилі – від рокових композицій до класичних – говорить про універсальність артиста, талант та вокальні дані. Саме завдяки потужному голосу та неймовірній харизмі Ігор Грохоцький став переможцем четвертого сезону "Голосу країни".
Перемогу йому принесла пісня "Край, мій рідній край" в обробці лідера ОЕ:
Після перемоги на шоу новоспечений співак вирушив з "Океаном Ельзи" у концертний тур по Україні. Він заспівав на НСК "Олімпійський" в Києві перед 80-тисячною аудиторією та на стадіоні "Металіст" у Харкові перед 45 тисячами глядачів. Так хлопець виступив на найбільших стадіонах країни, але вже не як футболіст, а як співак.
Після цього Ігор Грохоцький зайнявся розробкою свого лейблу GROHOTSKY. Хлопець почав випускати власні пісні та завів канал на Youtube. У 2016 році він вийшов на світовий рівень, перемігши на міжнародному пісенному конкурсі "Youthvision" серед конкурсантів з 20 країн.
У 2018-му співак виступив з міні-туром у Лондоні, а на початку 2019 – у Торонто (Канада). На рахунку Ігоря також гран-прі британського міжнародного вокального конкурсу "Stars of the Albion 2019".
Зараз Ігор Грохоцький активно працює над сольним проєктом GROHOTSKY, а його пісні здобувають все більшу популярність. Водночас артист не полишає футбол та грає за ФК "Маестро" – футбольну команду зірок.
На сцені "Арени Львів" артист виступить з хітом "Будь зі мною", відео якого зібрало вже понад 2,5 мільйона переглядів. Мерщій учіть слова треку, аби співати разом з улюбленцем:
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