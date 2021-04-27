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Нова зачіска Бреда Пітта стала об'єктом жартів і захоплень у мережі

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Бред Пітт - фото 1
Бред Пітт / gettyimages

Голлівудський актор Бред Пітт з'явився на церемонії вручення кінопремії Оскар з новою зачіскою і став об'єктом обговорень у мережі. Відповідні коментарі з'явилися в Twitter.

57-річний актор вийшов на публіку в чорному смокінгу, білій сорочці, а також краватці-метелику в тон костюма. При цьому його відросле волосся було зачесане назад і зібране у хвіст. У мережі стали бурхливо обговорювати образ знаменитості.

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"Одного разу в Голлівуді... Бред Пітт відростив собі кінський хвіст, і я захотів собі такий самий", "Не можу перестати думати про хвостик Бреда Пітта", "Всі нагороди мали дістатися хвосту Бреда Пітта", "Зачіска Пітта врятувала це шоу", "Сьогодні я зробила маску для волосся, прийняла вітаміни для додання блиску, але не думаю, що моє волосся виглядає так само красиво, як хвостик Пітта", – висловлювалися фанати.

Нова зачіска Бреда Пітта стала об'єктом жартів і захоплень у мережі - фото 457175

Нова зачіска Бреда Пітта стала об'єктом жартів і захоплень у мережі - фото 457176

Пітт – володар премії Оскар як один з продюсерів фільму "12 років рабства", і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді".

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