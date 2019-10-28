Нова заборона в Instagram: які меми видаляє соцмережа

Instagram стає дедалі популярнішою соцмережею серед молоді, де уже прижився новий тренд. Так, стає модним поширювати на своїй сторінці не лише власні знімки, але й популярні меми. Тому розповідаємо, які фотожаби тепер заборонено публікувати в Instagram.

Instagram поширила заборону на графічні зображення самогубства і самоушкодження. Тепер в соцмережі заборонено викладати малюнки, мультфільми та меми, пов'язані з суїцидом.

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Ми більше не будемо дозволяти викладати вигадані зображення самоушкодження або самогубства в Instagram: малюнки, меми або контент з фільмів чи коміксів, в яких використовуються подібні зображення. Ми також будемо видаляти зображення, які можуть не показувати самоушкодження або самогубство, але показують їхні методи, – повідомив глава Instagram Адам Моссері.

Компанія ввела нові заборони після консультацій з фахівцями і громадськими організаціями. Серед них – британська благодійна організація "Самаритяни" і американська Національна гаряча лінія із запобігання суїцидів.

Впродовж трьох місяців після нововведень соцмережа видалила або прибрала з поля зору інших користувачів понад 834 тисячі зображень і відео з зображеннями самогубств або самоушкодження. Тільки чверть подібних зображень довелося видаляти за скаргами користувачів – інше соцмережа змогла знайти сама.

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