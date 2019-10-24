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Instagram заборонить найпопулярніші фільтри: перші деталі

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Популярні маски в Instagram ybryenm - фото 1
Популярні маски в Instagram ybryenm / The Independent

Соцмережа Instagram вирішила боротися з "надто красивими" фільтрами на фото і відео, тому деякі з них заборонять. Детальніше читайте далі.

На платформі Instagram з серпня з'явилась можливість самостійно створювати та додавати віртуальні ефекти, серед яких анімація та маски. Така можливість дозволила збільшити кількість фільтрів "краси", але має свої не надто приємні наслідки. Річ у тому, що деякі маки нагадували ефект після пластики або ж просто саму пластику.

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Тому представники Instagram попередили користувачів, що заборонять усі AR-фільтри, які імітують косметичну хірургію та її наслідки. Тому можна попрощатись з усіма масками, які додають філери, зменшують носи, збільшують губи і тому подібне. А все тому, що, як вважають у компанії, вони можуть зашкодити психічному здоров'ю юних та емоційних користувачів, які відчувають себе менш привабливими без фільтрів.

"Ми провели переоцінку власної політики і хочемо, щоб використання фільтрів було позитивним досвідом для людей", йдеться у повідомленні.

Щоправда, не все так однозначно, адже серед чималої кількості "пластичних масок" існують і ті, які привертають увагу до проблеми надмірної захопленості хірургією. Таким фільтром можна вважати FixMe: він імітує написи на обличчі пацієнта перед самою операцією. Його творець Деніел Муні наголосив, що так хотів показати зовсім не "ідеальне обличчя після операції", а моторошну і не красиву реальність, яка не варта жертв.

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Джерело: BBC
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