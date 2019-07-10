Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Нова заборона для дітей на Євробаченні розбурхала мережу

  • 41
Дитяче Євробачення отримало нові правила відбору - фото 1
Дитяче Євробачення отримало нові правила відбору / instagram.com/eurovision.ua

Правила відбору на дитяче Євробачення змінились після того, як жоден з дорослих співаків та гуртів не поїхав представляти Україну на Євробаченні 2019 в Ізраїлі. Щоправда, чимало користувачів не в захваті від таких обмежень.

Оргкомітет Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) вніс зміни до правил відбору на Дитяче Євробачення 2019, якими учасникам заборонено брати участь у кастингу на конкурс, якщо вони виступали на території Росії у період з 2014 року. Відповідну новину поширив офіційний профіль організаторів Євробачення в Україні.

І ще: Євробачення 2020: Амстердам відмовився прийняти конкурс

Нові пункти також передбачають скасування результатів Відбору, якщо учасник таки виступав або виступає на окупованій території або в Росії, а також був на заходах, які організовувала країна-агресор.

У коментарях люди розділились на два табори: хтось обурений такими утисками дітей, а хтось вважає, що давно пора було ввести такі правила. А як вважаєте ви?

Це цікаво: Євробачення 2019: організатори назвали нову ТОП-5 учасників конкурсу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном
  • 05 липня, 20:31
  • 1170
ТЕСТ: Чи знаєш ти столиці світу краще за українських політиків?
  • 05 липня, 17:00
  • 1816
Вроцлав – місто дахів та мостів: як впіймати гнома та полюбити Польщу за 5 днів
  • 05 липня, 14:00
  • 554
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз