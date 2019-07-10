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Нова заборона для дітей на Євробаченні розбурхала мережу
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Правила відбору на дитяче Євробачення змінились після того, як жоден з дорослих співаків та гуртів не поїхав представляти Україну на Євробаченні 2019 в Ізраїлі. Щоправда, чимало користувачів не в захваті від таких обмежень.
Оргкомітет Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) вніс зміни до правил відбору на Дитяче Євробачення 2019, якими учасникам заборонено брати участь у кастингу на конкурс, якщо вони виступали на території Росії у період з 2014 року. Відповідну новину поширив офіційний профіль організаторів Євробачення в Україні.
І ще: Євробачення 2020: Амстердам відмовився прийняти конкурс
Нові пункти також передбачають скасування результатів Відбору, якщо учасник таки виступав або виступає на окупованій території або в Росії, а також був на заходах, які організовувала країна-агресор.
У коментарях люди розділились на два табори: хтось обурений такими утисками дітей, а хтось вважає, що давно пора було ввести такі правила. А як вважаєте ви?
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