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Android 9.0: користувачі скаржаться на несправності

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У Google вже знають про існування проблеми - фото 1
У Google вже знають про існування проблеми / androidauthority

Нова операційна система Android 9.0 Pie викликала неполадки на деяких моделях смартфонів.

Зокрема, вона відключила функцію швидкої зарядки на деяких моделях смартфонів. Про це пише Android Authority.

І ще: Шляху назад нема: в Android 9 Pie не буде можливості повернутися до попередньої ОС

Користувачі вже висловили свої скарги в мережі. Так, один з користувачів Reddit зазначив, що перепробував кілька зарядок, що підтримують Quick Charge. У підсумку, ні одна з них не змогла забезпечити швидку зарядку гаджету.

Повідомляється, що швидкість зарядки залишається однаковою незалежно від того, який пристрій використовується. У компанії Google вже знають про існування проблеми. Ймовірно, що усунена вона буде з випуском невеликих оновлень ОС.

Читайте також: Які смартфони отримають Android 9.0 Pie найпершими

Джерело: androidauthority
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