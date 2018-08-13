Android 9.0: користувачі скаржаться на несправності

У Google вже знають про існування проблеми / androidauthority

Нова операційна система Android 9.0 Pie викликала неполадки на деяких моделях смартфонів.

Зокрема, вона відключила функцію швидкої зарядки на деяких моделях смартфонів. Про це пише Android Authority.

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Користувачі вже висловили свої скарги в мережі. Так, один з користувачів Reddit зазначив, що перепробував кілька зарядок, що підтримують Quick Charge. У підсумку, ні одна з них не змогла забезпечити швидку зарядку гаджету.

Повідомляється, що швидкість зарядки залишається однаковою незалежно від того, який пристрій використовується. У компанії Google вже знають про існування проблеми. Ймовірно, що усунена вона буде з випуском невеликих оновлень ОС.

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