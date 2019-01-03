Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Chevrolet Corvette допоміг Санті з доставкою подарунків

  • 23
Дивіться милий новорічний ролик від DragtimesInfo - фото 1
Дивіться милий новорічний ролик від DragtimesInfo / YouTube

Автори YouTube-каналу DragtimesInfo зняли новорічний ролик про застряглого на трасі Санта-Клауса.

На допомогу Санті приходить власник Chevrolet Corvette Z06.

І ще: Chevrolet готує найбільш просунутий пікап

Завдяки йому Санта встигає доставити подарунок – мініатюрну копію Corvette. На початку відео хлопчик пише листа Санта-Клаусу, який відразу після його отримання зупиняється десь на трасі через зламані сані.

Допомогти з доставкою подарунка пропонує водій 700-сильного Chevrolet Corvette Z06: він дрифтить по засніжених дорогах і нарешті привозить Санту до будинку хлопчика. Ролик закінчується раптовою появою під ялинкою іграшкового Corvette.

Читайте також: Для ринку Австралії підготували унікальний Chevrolet Colorado

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 31 грудня – 6 січня 2019 для знаків Зодіаку
  • 31.12.2018, 07:07
  • 694
Українські колядки – ТОП 20 пісень про Різдво, які має знати кожен
  • 14.12.2018, 13:30
  • 160859
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 971171
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології