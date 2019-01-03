Chevrolet Corvette допоміг Санті з доставкою подарунків

Автори YouTube-каналу DragtimesInfo зняли новорічний ролик про застряглого на трасі Санта-Клауса.

На допомогу Санті приходить власник Chevrolet Corvette Z06.

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Завдяки йому Санта встигає доставити подарунок – мініатюрну копію Corvette. На початку відео хлопчик пише листа Санта-Клаусу, який відразу після його отримання зупиняється десь на трасі через зламані сані.

Допомогти з доставкою подарунка пропонує водій 700-сильного Chevrolet Corvette Z06: він дрифтить по засніжених дорогах і нарешті привозить Санту до будинку хлопчика. Ролик закінчується раптовою появою під ялинкою іграшкового Corvette.

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