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Нова середня ціна на бензин та дизпаливо – Мінекономіки

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Нова середня ціна на бензин та дизпаливо – Мінекономіки - фото 1

З'явилася інформація, що Кабмін змінив граничну ціну на бензин та дизельне паливо. В одному випадку – підвищили, а в іншому – знизили.

У порівнянні з вартістю палива, яка була на початку травня, ціна на бензин зросла на 2,17 грн, а на дизпаливо зменшилася на 32 копійки.

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Міністерство економіки України оприлюднили дані середньої вартості бензину та дизельного палива:

33,36 гривні за літр бензину, 35,31 гривні за літр дизпалива.

Також обчислили граничну ціну, яка може бути встановлена на реалізацію пального на автозаправних станціях.

Нова середня ціна на бензин та дизпаливо – Мінекономіки - фото 505425
  • Максимальна ціна у мережах АЗС на бензин – не більше 39,86 гривні на літр.
  • Максимальна ціна у мережах АЗС на дизпаливо – не більше 42,31 гривні на літр.

Це стосується звичайної якості пального, а преміальне пальне можна реалізовувати ще з 5% надбавкою. Тобто 95 бензин – 41,85 гривні за літр, а дизпаливо – 44,42 гривні за літр.

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