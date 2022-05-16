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Нова середня ціна на бензин та дизпаливо – Мінекономіки
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З'явилася інформація, що Кабмін змінив граничну ціну на бензин та дизельне паливо. В одному випадку – підвищили, а в іншому – знизили.
У порівнянні з вартістю палива, яка була на початку травня, ціна на бензин зросла на 2,17 грн, а на дизпаливо зменшилася на 32 копійки.
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Міністерство економіки України оприлюднили дані середньої вартості бензину та дизельного палива:
33,36 гривні за літр бензину, 35,31 гривні за літр дизпалива.
Також обчислили граничну ціну, яка може бути встановлена на реалізацію пального на автозаправних станціях.
- Максимальна ціна у мережах АЗС на бензин – не більше 39,86 гривні на літр.
- Максимальна ціна у мережах АЗС на дизпаливо – не більше 42,31 гривні на літр.
Це стосується звичайної якості пального, а преміальне пальне можна реалізовувати ще з 5% надбавкою. Тобто 95 бензин – 41,85 гривні за літр, а дизпаливо – 44,42 гривні за літр.
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