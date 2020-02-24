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Нова прошивка "прокачала" продуктивність Xiaomi Mi10 Pro

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Xiaomi Mi10 Pro набирає понад 600 тисяч балів в AnTuTu - фото 1
Xiaomi Mi10 Pro набирає понад 600 тисяч балів в AnTuTu

Недавно представлений Xiaomi Mi10 Pro став одним з найпотужніших Android-смартфонів на ринку. Але як виявилося, на момент презентації був розкритий далеко не весь потенціал новинки.

Завдяки процесору Snapdragon 865 і фірмовій технології Google виробникові вдалося "розігнати" флагманський апарат за допомогою нового програмного забезпечення.

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Після старту офіційних продажів Xiaomi випустила оновлення MIUI для Mi10 Pro версії V11.0.7.0.QJACNXM. Серед безлічі поліпшень прошивка містить оновлений графічний драйвер – така можливість з'явилася у виробників з виходом нових мобільних процесорів Snapdragon 865 і Snapdragon 765, які отримали підтримку функції апдейту драйверів через Google Play.

Нова прошивка 'прокачала' продуктивність Xiaomi Mi10 Pro - фото 388115

Завдяки оновленню версії ПЗ для відеоприскорювача Adreno 650, встановленого в Xiaomi Mi10 Pro, смартфон побив свій попередній рекорд в AnTuTu (585 232 бали), набравши 610 627 балів. За наявною інформацією, такого результату вдалося досягти з "холодного старту".

Нова прошивка 'прокачала' продуктивність Xiaomi Mi10 Pro - фото 388116

Серед інших змін в оновленні для Mi10 Pro вказані:

  • Поліпшення якості звучання динаміків
  • Виправлення проблем зі стільниковими даними
  • Підвищення швидкості отримання повідомлень в WeChat через мобільну мережу
  • Патч безпеки Android за лютий 2020 року
  • Оптимізація слабкого сигналу в мережах 5G
  • Виправлені проблеми з мережею і затримками при підключенні до Wi-Fi

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Джерело: Gizmochina
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