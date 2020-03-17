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Карантин Коронавірус

Нова пошта закриває частину відділень на карантин: список по регіонах

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Нова пошта закривається на карантин - фото 1
Нова пошта закривається на карантин

Нова пошта тимчасово закриває частину своїх відділень. Переживати не варто, адже посилки перенаправлятимуть. Читайте далі та дізнайтеся, які саме відділення йдуть на карантин.

Ті відділення Нової пошти, які працюють у торговельно-розважальних центрах, тимчасово припинять свою роботу у зв'язку з карантином. Всі інші відділення та кур'єрська доставка працюватимуть поки що у звичайному режимі.

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Також у компанії "Нова пошта" зауважили, що вони вжили певних заходів безпеки, а саме: обладнали відділення станціями дезінфекції рук, створили лінію безпеки черги в 1 метр, частіше проводять прибирання всіх поверхонь за допомогою дезінфекційних засобів, а всі співробітники пере роботою проходять огляд та вимірюють температуру.

Нова пошта закриває частину відділень на карантин: список по регіонах - фото 392680

Відділення у ТРЦ, які будуть закриті, а посилки перенаправлено:

Одеса

  • відділення № 84 тимчасово закривається. Всі посилки перенаправляються на відділення № 90
  • відділення № 93 тимчасово закривається, посилки перенаправляються на відділення № 28
  • відділення № 77 тимчасово закривається, посилки перенаправляються на відділення № 26
  • відділення № 42 тимчасово закривається, посилки перенаправляються на відділення № 94

Одеська область

  • відділення № 5 у Чорноморську тимчасово закривається, посилки перенаправляються до відділення № 2
  • відділення № 3 у Білгород-Дністровському тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення № 1

Львів

  • відділення № 77 тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення № 55
  • відділення № 78 тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення № 69

Черкаси

  • відділення № 22 (Будинок торгівлі) тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення № 15
  • відділення № 14 (ТЦ Депот), тимчасово закривається, посилки перенаправляються на відділення № 2

Київ

  • відділення № 322 (ТЦ Олімпійский) тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення № 150
  • відділення № 138 (Спортлайф, Троєщина) тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення № 149
  • відділення № 261 (ТЦ Проспект), тимчасово закривається, посилки перенаправляються на відділення № 318
  • відділення № 164 (ТЦ Квадрат, Троєщина), тимчасово закривається, посилки перенаправляються на відділення № 67

Херсон

  • відділення № 19 (ЦУМ) тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення № 6

Вінниця

  • відділення № 35 тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення № 23
  • відділення № 25 (ТЦ Барбара) тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення № 14
  • відділення № 22 (маг. Грош) тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення № 7
  • відділення № 36 (ТЦ Квартал) тимчасово закривається, посилки перенаправляються у відділення № 16

Луцьк

  • відділення № 6 (ТЦ Варшавський) тимчасово закривається, посилки перенаправляються згідно обзвону клієнтів
  • відділення № 23 (ТЦ Буратіно) тимчасово закривається, посилки перенаправляються згідно обзвону клієнтів

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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