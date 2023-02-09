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"Нова пошта" відчиняє свої двері у Литві

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"Нова пошта" відчиняє свої двері у Литві - фото 1

У компанії анонсували відкриття першого відділення Nova Post вже у березні у столиці Литви.

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти"на своїй сторінці у Facebook.

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Перше вантажне відділення Nova Post відкриють у Вільнюсі за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303. Тож можна буде відправляти та отримувати посилки з України вагою до 1000 кілограмів.

Уже з середини березня відкриваємо перше відділення. Тож зовсім скоро ти зможеш відправляти рідним у Литву та отримувати від них посилки, документи та вантажі легко й швидко, як і завжди", – написали у повідомленні.

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Нова Пошта / Facebook

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