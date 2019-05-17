Нова пошта попередила клієнтів про шахраїв

Компанія "Нова пошта" опублікувала попередження для своїх клієнтів і повідомила, що шахраї використовують логотипи компанії і назву для розіграшу мобільних телефонів. Про це йдеться на офіційному сайті "Нової пошти".

"Увага! Шахраї! Нова Пошта не має відношення до розіграшів, зображених на картинці нижче. Ми вживаємо заходів, щоб заблокувати шахраїв. Будьте пильні – ми проводимо будь-які акції тільки на наших офіційних каналах", – сказано в повідомленні.

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Також на сайті розмістили скріншот акції, яку проводять шахраї. Там вказується, що клієнти можуть виграти дорогий смартфон і для цього потрібно просто вибрати правильну картинку.

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