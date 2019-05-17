Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Нова пошта попередила клієнтів про шахраїв

  • 115
Нова пошта попередила про шахраїв - фото 1
Нова пошта попередила про шахраїв / informator

Компанія "Нова пошта" опублікувала попередження для своїх клієнтів і повідомила, що шахраї використовують логотипи компанії і назву для розіграшу мобільних телефонів. Про це йдеться на офіційному сайті "Нової пошти".

"Увага! Шахраї! Нова Пошта не має відношення до розіграшів, зображених на картинці нижче. Ми вживаємо заходів, щоб заблокувати шахраїв. Будьте пильні – ми проводимо будь-які акції тільки на наших офіційних каналах", – сказано в повідомленні.

І ще: Верховна Рада продовжила пільговий період розмитнення євроблях

Також на сайті розмістили скріншот акції, яку проводять шахраї. Там вказується, що клієнти можуть виграти дорогий смартфон і для цього потрібно просто вибрати правильну картинку.

Нова пошта попередила клієнтів про шахраїв - фото 328078

Читайте також: День вишиванки: в Одесі поліція осоромилася з привітанням

Джерело: novaposhta
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 625
Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 травня 2019 для знаків Зодіаку
  • 12 травня, 15:18
  • 1346
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 461
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна