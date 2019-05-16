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День вишиванки: в Одесі поліція осоромилася з привітанням

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Одеська поліція привітала з Днем вишиванки - фото 1
Одеська поліція привітала з Днем вишиванки / usionline

У День вишиванки одеські копи вирішили організувати унікальний флешмоб, вишикувавшись у формі вишиванки біля Дюка, але вийшло у них це зовсім нестандартно. Привітання від поліції Одеси стало курйозом.

Так, за допомогою автомобілів правоохоронці відтворили форму сорочки, а самі поліцейські повинні були, по ідеї, стати вишивкою.

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Але на знімках зверху "вишиванка" нагадала швидше чоловічий статевий орган, а не традиційний український одяг. Користувачі мережі шоковані подібною фантазією. Вони залишили безліч кумедних коментарів у стилі "Фройд би заплакав".

День вишиванки: в Одесі поліція осоромилася з привітанням - фото 327937
День вишиванки: в Одесі поліція осоромилася з привітанням - фото 327938
День вишиванки: в Одесі поліція осоромилася з привітанням - фото 327936

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Джерело: usionline
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