"Нова пошта" показала, як працює їхнє перше мобільне відділення у контейнері

"Нова пошта" перетворила контейнер на мобільне відділення і такий пілотний проєкт вже працює в селищі Стоянка, що під Києвом. Дивіться відео, як працює поштове відділення у такому форматі!

Мобільне відділення від "Нової Пошти" виготовляється на базі BDF-контейнера, на даху встановлені сонячні панелі, що робить його автономним, а його розгортання займає 5 хвилин.

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Поки що відділення у такому форматі працює в Стоянці, проте надалі його планують застосовувати у віддалених пунктах. Зараз компанія має намір використовувати це мобільне відділення у Стоянці протягом кількох тижнів, доки триває відновлення стаціонарного відділення. Опісля цього контейнер перемістять на іншу локацію, де буде відповідна потреба.

Призначене таке відділення для надання поштових послуг у найвіддаленіших куточках країни та на будь-яких локаціях: під час фестивалів, великих подій, замість стаціонарного відділення на час його ремонту тощо.

Працювати у мобільному відділенні може 2 людини. Вони надаватимуть такі послуги: надсилання й отримання посилок до 10 кг по Україні та за кордон, зняття готівки, отримання переказу тощо. За місяць таке відділення може видавати до 10 000 посилок.

Такий вигляд має мобільне відділення Нової Пошти:

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