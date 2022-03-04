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Нова пошта показала на карті, які відділення зараз працюють по Україні

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Нова пошта показала на карті, які відділення зараз працюють по Україні - фото 1

Нова пошта продовжує працювати там, де це безпечно та можливо. Однак у графіку роботи відбулися деякі зміни.

Як йдеться на сайті компанії, керівництво Нової пошти внесло зміни до графіка роботи 4 березня. Зокрема, частина відділень у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та Львові відкриті з 8:00 до 18:00.

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Відділення в інших обласних та районних центрах працюють на видачу та відправлення у будні дні з 9:00 до 17:00. У суботу з 9:00 до 18:00. У неділю відділення будуть закриті.

Для зручності клієнтів Нова пошта позначила на інтерактивній карті ті відділення, які працюють зараз по Україні. Інформацію оновлюють оперативно.

Нова пошта показала на карті, які відділення зараз працюють по Україні - фото 499598

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