Нова пошта показала на карті, які відділення зараз працюють по Україні

Нова пошта продовжує працювати там, де це безпечно та можливо. Однак у графіку роботи відбулися деякі зміни.

Як йдеться на сайті компанії, керівництво Нової пошти внесло зміни до графіка роботи 4 березня. Зокрема, частина відділень у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та Львові відкриті з 8:00 до 18:00.

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Відділення в інших обласних та районних центрах працюють на видачу та відправлення у будні дні з 9:00 до 17:00. У суботу з 9:00 до 18:00. У неділю відділення будуть закриті.

Для зручності клієнтів Нова пошта позначила на інтерактивній карті ті відділення, які працюють зараз по Україні. Інформацію оновлюють оперативно.

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