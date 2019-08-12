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Нова популярна музика літа: плейлист свіжих хітів тижня
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Популярна музика заряджає настроєм, змушує танцювати, підспівувати та просто насолоджуватись життям! Слухай онлайн плейлист нових пісень тижня від Радіо МАКСИМУМ, який точно додасть енергії.
Сучасна музика розвивається такими темпами, що інколи важко встигнути запам'ятати текст одного хіта, як вже з'являється інший. Хочеш бути у темі та слухати нові пісні не з кожної маршрутки та не у кожному магазині, а одним із перших? Заціни найкращі свіжі треки від закордонних зірок у плейлисті найкрутішої музики за початок серпня від Радіо МАКСИМУМ!
Хіти минулого тижня слухай тут
Плейлист популярної музики, слухати онлайн:
Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- HAIM - Summer Girl (Official Video)
- Au/Ra - Dance in the Dark (Official Video)
- Salvatore - Lana Del Rey
- Jax Jones, Bebe Rexha - Harder
- Noah Cyrus - July (Official Video)
- YUNGBLUD - Hope For The Underrated Youth (Audio)
- Becky Hill, Sigala - Wish You Well (Vertical Video)
- Alter Bridge: "Pay No Mind" (OFFICIAL)
- Pabllo Vittar ft. Charli XCX - Flash Pose (Official Music Video)
- Reliks - Common Sense (Music Video)
- Roo Panes - Warrior (Official Video)
- David Guetta & MORTEN - Never Be Alone (feat Aloe Blacc)
- K.Flay - Sister (Solutions Trilogy)
- Call Me Karizma - I'm ok (Official Video)
- Jacob Lee - Zen (Official Music Video)
- Don Diablo ft. KiFi - The Same Way | Official Music Video
- Camila Cabello & Elijah Woods - Aint Easy (Unreleased)
- Ed Sheeran - Nothing On You (feat. Paulo Londra & Dave) [SBTV]
- Winona Oak - Break My Broken Heart [Official Video]
- Julia Michaels - Body
- Lana Del Rey - Looking For America (Audio)
- Hey Violet - Queen Of The Night (Lyric Video)
- Katy Perry - Small Talk (Lyric Video)
- Alice Chater - Tonight (Official Video)
- Barns Courtney - Hollow
- P!nk & Khalid - Hurts to Be Human (Audio)
- Jeremy Renner - Heaven Don't Have a Name (Official Lyric Video)
- Marshmello x Kane Brown - One Thing Right (Duke & Jones Remix Video)
- Medina - Holding On (Official Music Video)
- Ruel - Face To Face (Official Video)
- Bazzi - Soul Searching [Official Video]
- Ariana Grande, Social House - boyfriend
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