Анекдоти про перший день весни: актуальні жарти про погоду

Весна не тільки тішить сонячною погодою та гарним настроєм, а ще й підносить ложку дьогтю. Та ми вирішили не засмучуватися з цього приводу, а поглянути на це з гумором. Ось актуальні анекдоти про початок березня!

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Осінь, 13 градусів: "Де чоботи, светр, пальто, шарф, шапка?"

Весна, 13 градусів: "Дуже добре, піду в футболці і шортах!"

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Взимку чекаєш, коли прийде весна, а навесні – коли нарешті піде зима.

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Зараз найголовніше шляхом на роботу або з роботи не наступити ногою в шматок весни.

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Анекдот про весняну погоду

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– Як до цієї весни ставитися?

– Зрозуміти і пробачити. Вона ж все-таки жінка!

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Весна – найкрасивіша пору року, якщо не бачити місця для вигулу собак!

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Березень. Армія котів оголошує весняний призов.

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Весна! Стало тепліше. На вулиці визначилися два типи оригіналів.

– Перші все ще ходять в пуховиках, а інші – у шкірянках.

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Отже, схуднути до весни не вийшло. Відгодую друзів, зіграю на контрасті.

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Дружина сумно каже чоловікові: весна прийшла, на вулиці тепло, а мені роздягатися нема в що.

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Прикол про весну

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