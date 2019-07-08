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Нова оптична ілюзія з хлопцем, який левітує: фотофакт

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Нова оптична ілюзія - фото 1
Нова оптична ілюзія

У мережі натрапили на нову оптичну ілюзію з хлопцем, який завис у повітрі. Дива левітації чи ідеальний ракурс - що бачите ви?

На платформі Reddit користувач з ніком tommytwooo поділився дивним вуличним кадром, на якому один з перехожих просто завис у повітрі. За короткий час допис зібрав понад 71 тисячу переглядів та більш як 700 коментарів від вражених користувачів. Щоправда, таємницю левітації можна розкрити всього одним пальцем. А що бачите ви?

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Як виникла така ілюзія: вся справа у тіні трохи нижче, яка насправді не належить таємничому герою кадру. Якщо закрити пальцем тінь, то все стає на свої місця. Хоча чимало користувачів все одно сумніваються у тому, що це звичайнісінький кадр.

reddit.com/user/tommytwooo - фото 339235
reddit.com/user/tommytwooo

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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