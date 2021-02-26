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Нова оптична ілюзія з чорною дірою у кулі здивувала користувачі мережі

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Нова оптична ілюзія з чорною дірою у кулі здивувала користувачі мережі - фото 1

У мережі показали оптичну ілюзію з кулею, яка спантеличила користувачів. Незвичайний ролик з'явився на ресурсі Reddit.

Річ у тому, що на опублікованому відео через ракурс складається враження, що всередині кулі є глибока воронка. Однак, якщо дивитися на цей предмет збоку, то ми бачимо просто плоский малюнок. Швидше за все, спотворюють зображення не тільки стінки кулі, але й сама неоднорідна речовина, яка є всередині.

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Так, через те, що куля повертають в руці, здається, що всередині є чорна діра, в яку затягує зірки, або ж інше космічне явище.

У коментарях користувачі соцмережі розкрили загадку цієї оптичної ілюзії. Виявилося, що спотворює картинку дихроїчне скло, з якого зроблена куля. Воно містить безліч мікрошарів металевих окисів, через що виникає обман зору.

Unexpected from r/woahdude

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Джерело: reddit
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