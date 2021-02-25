Нова оптична ілюзія підірвала мережу: її оцінив навіть Ілон Маск (відео)

У мережі показали короткий відеоролик, на якому зображена дошка у вигляді кола з намальованими чорно-білими кільцями. Обертаючись, вона створює незвичайну ілюзію.

Так, якщо дивитися на коло з чорно-білими лініями, яке обертається, створюється 3D-ефект. А сам рух чорних і білих кілець порівняли з вулканом, космосом, бетономішалкою і навіть з графіками біткойна.

І ще: У мережі показали, як примара затягнула дитину під ліжко: моторошне відео

Відео з цікавою ілюзією оцінили користувачі мережі, залишивши сотні коментарів. Крім цього, на ролик звернув увагу й сам Ілон Маск.

What the illusion! pic.twitter.com/5nAAkBPzed — Banana for scale (@scale_banana) February 23, 2021

Читайте також: У США випав сніг, який не тане: люди гріють його феном і підпалюють