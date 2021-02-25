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Нова оптична ілюзія підірвала мережу: її оцінив навіть Ілон Маск (відео)

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Нова оптична ілюзія підірвала мережу: її оцінив навіть Ілон Маск (відео) - фото 1

У мережі показали короткий відеоролик, на якому зображена дошка у вигляді кола з намальованими чорно-білими кільцями. Обертаючись, вона створює незвичайну ілюзію.

Так, якщо дивитися на коло з чорно-білими лініями, яке обертається, створюється 3D-ефект. А сам рух чорних і білих кілець порівняли з вулканом, космосом, бетономішалкою і навіть з графіками біткойна.

І ще: У мережі показали, як примара затягнула дитину під ліжко: моторошне відео

Відео з цікавою ілюзією оцінили користувачі мережі, залишивши сотні коментарів. Крім цього, на ролик звернув увагу й сам Ілон Маск.

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