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У мережі показали, як примара затягнула дитину під ліжко: моторошне відео

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У мережі показали, як примара затягнула дитину під ліжко: моторошне відео - фото 1

У Tik Tok опублікували відео не для слабкодухих, на якому нібито привид тягне маленьку дівчинку під ліжко. Кадрами поділився Джош, тато дитини, які зняла радіоняня.

На ролику видно, що спочатку дівчинка спить, потім різко схоплюється і починає залазити під ліжко. Через кілька секунд вона голосно кличе на допомогу маму.

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"Мою дочку затягли під ліжко. Дружина думає, що вона сама полізла туди, але її щось тягнуло", – написав Джош.

Відео подивилися понад 9 мільйонів осіб. Однак думки розділилися: хтось упевнений, що це дійсно було паранормальне явище, інші думають, що дівчинка вирішила розважитися у такий незвичний спосіб.

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