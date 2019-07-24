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Крістіна Агілера впала зі сходів на сцені: епічне відео

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Крістіна Агілера - фото 1
Крістіна Агілера / instagram

Американська співачка Крістіна Агілера впала зі сходів під час виступу. Інцидент стався в Льодовому палаці в Санкт-Петербурзі. Очевидці зняли курйозний момент на камеру і опублікували в мережі.

Так, під час виступу Крістіна Агілера спіткнулася і впала зі сходів, які були встановлені на сцені. На відео видно, що зірці допомогли спуститися по нещасливих сходах вниз, але коли виконавицю відпустили, вона спіткнулася.

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Під час конфузу співачка виконувала композицію "Bionic". Агілеру швидко підхопили і поставили на ноги учасники балету. Внаслідок інциденту зірка не постраждала.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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