Крістіна Агілера впала зі сходів на сцені: епічне відео

Американська співачка Крістіна Агілера впала зі сходів під час виступу. Інцидент стався в Льодовому палаці в Санкт-Петербурзі. Очевидці зняли курйозний момент на камеру і опублікували в мережі.

Так, під час виступу Крістіна Агілера спіткнулася і впала зі сходів, які були встановлені на сцені. На відео видно, що зірці допомогли спуститися по нещасливих сходах вниз, але коли виконавицю відпустили, вона спіткнулася.

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Під час конфузу співачка виконувала композицію "Bionic". Агілеру швидко підхопили і поставили на ноги учасники балету. Внаслідок інциденту зірка не постраждала.

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