Чотирьохрічний син ведучої NBC ледь не зірвав прямий ефір: кумедне відео

Від курйозів під час прямих ефірів не застрахований ніхто: то суфлер вийде з ладу, то не працюватиме мікрофон, то його забудуть вимкнути в найнеобхідніший момент. Не дивно, що смішні ситуації потім стають вірусними в мережі. Цього разу зіркою стала телеведуча NBC, чий синочок увірвався в ефір.

Журналістка Кортні Кьюб розповідала про наступ турецьких військ у Сирії, коли в кадр увійшов її чотирирічний син. Йому просто захотілося обійняти маму.

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Кьюб, продовжуючи читати новини, спробувала м'яко відсторонити хлопчика, але він не здавався. У результаті ведуча все ж відвернулася і попросила у глядачів вибачення: "Вибачте, тут мої діти в прямому ефірі".

Ситуацію спритно врятували режисери ефіру, увімкнувши на екрані карту Сирії. Пізніше телеведуча пояснила, що через термінові новин по Сирію вона не встигла відвезти своїх синів-близнюків до дитячого саду.

Нагадаємо, що аналогічний випадок стався у 2017 році в ефірі BBC. Тоді в кабінет професора політології Роберта Келлі, коли він давав коментар у прямому ефірі по скайпу, увійшла спочатку його донька, потім немовля на ходунках, а потім у паніці прибігла мама, щоб забрати дітей.

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