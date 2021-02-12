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Нова оптична ілюзія: люди бачать у хвилях обличчя Посейдона

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Посейдон - фото 1
Посейдон

Матьє Ріврін зняв шторм близько Франції, а люди побачили в ньому лице Посейдона. Схоже, Ріврін змусив повірити глядачів у давньогрецькі міфи.

Користувач розважального порталу Reddit під ніком areutryingtogetants поділився недавнім дивним знімком фотографа Матьє Рівріна з Франції.

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У пості чоловік опублікував фото, в якому Ріврін зобразив шторм Жюстін біля берегів регіону Бретань. На знімку Матьє зумів зловити хвилю, схожу на обличчя грецького бога Посейдона.

Дійсно, в десятиметровій хвилі, що розбивається об берег, можна побачити бога морів і землетрусів Посейдона майже таким самим, як його зображують на малюнках: з довгою копицею волосся і короною на голові. А що бачите ви?

Нова оптична ілюзія: люди бачать у хвилях обличчя Посейдона - фото 447446

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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