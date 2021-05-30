Нова музика весни 2021: добірка кліпів, які гідні вашої уваги

Лірична Ёлка, культовий дует Міка Джаггера й Дейва Грола, ювілейний кліп великих Jethro Tull, відвертість MONATIK та самотність віртуальної любові від Макса Барських — ділимося новими кліпами, гідними вашої уваги.

MONATIK — Ресницы безопасности

Цієї весни головний ритмолов країни поділився із шанувальниками найпотаємнішим – показав своїх рідних і близьких. MONATIK випустив саундтрек і відео до фільму "Вечно танцующий человек". Під одну з найбільш особистих пісень артиста "Ресницы безопасности" ми бачимо його маму, дружину, синів, друзів і творчу команду. Усіх, хто підтримував його й допоміг стати тим, ким він є зараз.

Крім весняних відеопрем'єр, MONATIK радує ще й весняними концертами. 28 травня він готується показати видовищне музичне шоу на просторах Osocor Residence.

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Ёлка — Выдохни

Весна видалася романтичною й повною творчості для співачки Ёлки. Спершу вона порадувала фанатів відеороботою "Не брошу на полпути", а потім видала атмосферний естетський ролик на пісню "Выдохни", над яким працювала режисер Анна Козлова. У "Выдохни" співачка з'явилася легкою, витонченою й чуттєвою. А єдиним реквізитом на зйомках став оберемок польових квітів.

Уже 27 жовтня одна з найбільш екстраординарних і глибоких співачок зіграє концерт у Києві. Артистка везе меломанам програму "Мне легко". І сподіваємося, таку ж легкість подарує сам концерт.

SunSay — Гори дотла

Про усвідомлення крихкості й цінності людського життя співає в новій композиції "Гори дотла" SunSay. Не обійшлося в пісні й без любові. Про неї й вимушене розлучення – друга частина композиції. Любовною лірикою й умиротворенням пронизаний і кліп на "Гори дотла", знятий на березі річки Сіверський Донець.

NILETTO — НевывоЗИМАя

Черговий суперхіт від NILETTO отримав захопливу екранізацію. У кліпі на "НевывоЗИМАя" артист постає в ролі футуристичного супергероя, який долає безліч перешкод на шляху до коханої дівчини.

Почути цей хіт і десятки інших відомих пісень Даніла Приткова кияни зможуть 10 червня в столичному концертному залі Stereo Plaza.

Jethro Tull — Aqualung

У 2021 році культові рок-музиканти Jethro Tull святкують 50-річчя своєї платівки Aqualung. Цієї весни вони випустили нове анімаційне відео на головну пісню альбому. Стилістика кліпу відсилає до похмурого акварельного малюнку Бертона Сільвермана, зображеного на обкладинці платівки.

8 квітня 2022 року шамани світового року виступлять у київському Жовтневому палаці. Без хитромудрих текстів, театральних шоу й геніальних соло на флейті, звичайно ж, не обійдеться.

Jungle — Keep Moving

Британці Jungle не залишають нас без запальних танців. Хлопці повернулися з новим треком Keep Moving і традиційно яскравим і динамічним відео, яке зняли одним кадром.

Новий альбом музикантів Loving In Stereo з 14 сонячними композиціями варто очікувати вже 13 серпня.

Макс Барських, Zivert — Bestseller

Кожен кліп Макса Барських – маленьке кіно. Не стало винятком і це футуристичне відео від Алана Бадоєва. Дует Макса і співачки Zivert Bestseller підірвав YouTube, увірвавшись в усі тренди та назбиравши вже понад 20 мільйонів переглядів.

Одними з перших почути Bestseller наживо зможуть гості київської резиденції Osocor 15 травня. Там головний хітмейкер країни відкриє своїм шоу літній сезон гарячих вечірок просто неба.

Billie Eilish — Your Power

Сучасна королева підлітків і голос нинішнього молодого покоління Біллі Айліш анонсувала новий альбом (він чекає на нас у липні) і видала першу ластівку з ніжним і чуттєвим вокалом під назвою Your Power. Візуалізацією пісні став знятий у гірських пейзажах кліп, де однією з головних героїнь, крім самої артистки, виявилася змія.

Mick Jagger with Dave Grohl — EAZY SLEAZY

Легендарні музиканти – лідери груп Rolling Stones і Foo Fighters – Мік Джаггер і Дейв Грол здивували спільною композицією, натхненною пандемією й локдауном. Іронічна, драйвова й по-хорошому божевільна пісня від культових рокерів чудово піднімає бойовий дух у цей не найлегший час. Яскравий і динамічний кліп – без сумніву, теж.

GannaBaby – Квіти/Не за бабки

Драйвову іронічну пісню "Квіти (Не за бабки!)" та не менш іронічне DIY відео на неї у квітні випустив молодий київський гурт GannaBaby.

"Карантин та скасовання майже всіх масових заходів суттєво вплинули на життя й діяльність діячів культури. Тому питання на тему "Звідки береш гроші на життя?", "Як виживаєш?" і подібні все більше привертають увагу широкого загалу. Це наша іронічна відповідь усім, хто цікавився, як виживають GannaBaby", – пояснюють ідею ролика учасники колективу.

ЮЮ — Молоко

Адепти фольктроніки YUKO вирішили, що далі їм не по дорозі, й український шоу-біз отримав уже двох цікавих артистів. Першою сольну пісню "Молоко" й дебютний мініальбом "Онлифан" представила Юлія Юріна. У нових творах співачки немає української мови, зате з'явилися гіперсексуальність та хіп-хоп. Як вам нова Юля?

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