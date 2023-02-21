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Нова катастрофа – дивіться, як пересохли канали у Венеції
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Улітку 2022 Італія вже стикалася із найсильнішою за останні 70 років посухою, у районах навколо річки По, тоді у зв'язку із цим оголосили надзвичайний стан. Сьогодні в Італії прогнозують нову масштабну посуху.
Італійські річки та озера страждають від сильної нестачі води, пише The Guardian.
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По багатьох каналах Венеції вже неможливо плавати, а найдовша річка Італії, По, яка тече від Альп на північному заході до Адріатики, має на 61% менше води, ніж зазвичай в цю пору. У Венеції рівень води в деяких місцях на три метри нижче нульової позначки. Повідомляють, що така ситуація зазвичай буває влітку, але не взимку. Рівень води на озері Гарда також упав до рекордно низького рівня, відзначають дослідники, а в італійських Альпах випало менше половини від нормальної кількості снігу.
Щоб відновити нормальний рівень води у водоймах на північному заході Італії, потрібні 50 днів дощової погоди. Такі дані дають у Національній дослідницькій раді (CNR).
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