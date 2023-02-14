Ні марихуані у кварталі "червоних ліхтарів" – яка причина заборони куріння в Амстердамі

Заборона на марихуану не єдина. Зокрема, секс-працівників зобовʼяжуть закривати власні заклади до 03:00, а ресторани й бари працюватимуть до 02:00 у пʼятницю й суботу.

Цікаву новину повідомили у BBC.

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В Амстердамі заборонять курити марихуану у кварталі "червоних ліхтарів" уже від середини травня 2023 року. Це частина заходів, які міська рада вживає, щоби поліпшити життя місцевих мешканців, які довгий час скаржаться на те, що їм заважають туристи.

Секс-працівники, до слова, також повинні будуть закрити свої заклади о 3:00. Але й це не все. Ресторани й бари також працюватимуть тільки до 02:00 у пʼятницю й суботу. Місцеві ЗМІ повідомили, що майже всі депутати підтримали вжиття таких заходів щодо зменшення неприємностей для мешканців.

Також ведуться розмови щодо вилучення алкоголю з вітрин тамтешніх магазинів. Наразі продаж алкоголю у кварталі "червоних ліхтарів" заборонений із четверга по неділю, після 16:00. Втім, міськрада Амстердама проситиме продавців ховати алкогольні напої з вітрин зовсім.

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