Найсексуальніша гравець у покер показала весняне фото (18+)

Одна із найкрасивіших гравців у покер Сара Андервуд не залишає байдужими не лише суперників, а й кожного, хто хоч раз побачить її профіль в Instagram. Тут не лише спекотно, а й естетично!

34-річна американська модель, акторка та професійний гравець у покер Сара Андервуд з легкістю не лише перемагає у картках і знімає мандрівні відео. Дівчина веде персональний акаунт в соцмережі Instagram, де ділиться майже всім, що з нею трапляється, щоправда, з мінімальною кількістю одягу (зазвичай) та з красивими пейзажами на фоні. Тому не дивно, що за білявкою стежать понад 9 мільйонів осіб.

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До того ж, Сарі не бракує ні хоробрості для відвертих фото, ні почуття гумору. А недавній сонячний знімок без білизни у жовтому халатику це підтвердив.

"Весна тут. Ну офіційно за кілька днів, але рослини про це ще не знають", – відзначила вона у коментарі. Здається, саме після цих слів користувачі все ж побачили, що навколо дівчини і справді яскраві квіти.

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