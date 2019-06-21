Nova 5: Huawei офіційно показала смартфони

Компанія Huawei представила нову лінійку смартфонів середнього класу Nova 5. Гаджети повинні надійти на ринок протягом місяця.

Стандартний Huawei Nova 5 першим поставляється з новим 7-нм чіпсетом Kirin 810 від Huawei. Новий восьмиядерний чіпсет має два ядра Cortex-A76 2,27 ГГц і шість ядер Cortex-A55 1,88 ГГц. В Nova 5 Pro встановлений флагманський Kirin 980.

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Нова лінійка Huawei Nova 5

Пристрій також отримав графічний процесор Mali-G52 для поліпшення продуктивності. Але найбільшим доповненням, можливо, є нейронний процесор NPU. Це означає, що Nova 5 є першим смартфоном середнього класу з окремим чіпом штучного інтелекту.

Лінійка Huawei Nova 5 також оснащена чотиримодульною основною камерою, включаючи 48-мегапіксельний основний об'єктив, 16-мегапіксельну ширококутну камеру, 2-мегапіксельний датчик глибини і 2-мегапіксельну макро-камеру. А фронтальна камера – 32-мегапіксельна при апертурі f/2.0.

Діагональ OLED-дисплея становить 6,39-дюйма, має роздільну здатність Full HD з сенсором відбитків пальців.

Нова лінійка Huawei Nova 5

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