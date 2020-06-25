Nothing But Thieves випустили трек Real Love Song

Гурт Nothing But Thieves презентував новеньку пісню Real Love Song, яка вже підкорила серця шанувальників. Слухайте новий хіт онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Британська група Nothing But Thieves зробила сюрприз для своїх шанувальників, адже оголосила дату появи свого альбому "Moral Panic", а також презентувала перший сингл "Real Love Song". Вихід платівки заплановано вже на 23 жовтня 2020.

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"Пісні, зазвичай, ідеалізують або "голлівудизують" любов. Real Love Song – спроба написати пісню про кохання з точки боку вразливості. Вона про темний бік любові, хворобливої і неповноцінної. Ця любов або втрачена, або так і не отримана", – так описали музиканти про свій новий трек.

Nothing But Thieves – Real Love Song, слухати пісню онлайн:

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