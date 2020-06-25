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Hurts презентували нову пісню Suffer: слухай хіт онлайн

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Hurts - Suffer - фото 1
Hurts - Suffer

Популярний гурт Hurts випустив новий трек Suffer, а також анонсували вихід нової платівки. Слухай пісню онлайн та дізнавайся новини про улюблений гурт на Радіо МАКСИМУМ!

Шалено популярна британська інді-рок-група Hurts потішила фанатів новим хітом Suffer, а також попередила про вихід свіжого альбому "Faith", у який потрапить ця пісня. Відзначається, що насолодитись ще невідомими треками з майбутньої платівки можна буде вже у вересні. Всього в альбомі буде 11 треків.

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"Якби на початку мені сказали, яким послідовним, потужним та автентичним він вийде, чимало місяців тому –​, я б не повірив. У якийсь момент мені здавалось, що у нас нема шансів", –​ так прокоментував новий альбом Адам Андерсон.

Hurts - Suffer: слухати пісню онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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