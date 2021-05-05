Норвезький художник створює у Paint малюнки, які вражають своєю деталізацією

Схоже цей художник довів свої навики у Paint до такої майстерності, що тепер його малюнки у графічному редакторі – справжній витвір мистецтва. На кожну роботу у концепт-артиста йде до трьох годин.

Норвезький художник Еспен Олсен Сотервік, який спеціалізується на створенні науково-фантастичного оточення і працював над грою Halo Infinite, публікує в своєму Twitter пейзажі, намальовані в Paint. Сотервік називає роботи "швидкими скетчами" – на кожен у нього йде одного до трьох годин, а використовує він графічний планшет.

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ITS A NEW DAY! here's something i did in PAINT a while back :D pic.twitter.com/mh6VvhcozA — Espen Olsen Sætervik (@Gazedsoul) March 10, 2021

Painted some mountains in paint! :D pic.twitter.com/53YAYdrItm — Espen Olsen Sætervik (@Gazedsoul) April 18, 2021

Another quick sketch in paint! :D pic.twitter.com/GQd8j6QQxe — Espen Olsen Sætervik (@Gazedsoul) April 21, 2021

A fourth Quick Sketch in paint! :D pic.twitter.com/bPEO3WcOmk — Espen Olsen Sætervik (@Gazedsoul) April 24, 2021

A fourth Quick Sketch in paint! :D pic.twitter.com/bPEO3WcOmk — Espen Olsen Sætervik (@Gazedsoul) April 24, 2021

A third quick paint in paint!!! :D pic.twitter.com/S0nGIkzo0K — Espen Olsen Sætervik (@Gazedsoul) April 23, 2021

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