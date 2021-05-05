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Норвезький художник створює у Paint малюнки, які вражають своєю деталізацією

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Норвезький художник створює у Paint малюнки, які вражають своєю деталізацією - фото 1

Схоже цей художник довів свої навики у Paint до такої майстерності, що тепер його малюнки у графічному редакторі – справжній витвір мистецтва. На кожну роботу у концепт-артиста йде до трьох годин.

Норвезький художник Еспен Олсен Сотервік, який спеціалізується на створенні науково-фантастичного оточення і працював над грою Halo Infinite, публікує в своєму Twitter пейзажі, намальовані в Paint. Сотервік називає роботи "швидкими скетчами" – на кожен у нього йде одного до трьох годин, а використовує він графічний планшет.

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