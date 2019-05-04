Норвезькі авіалінії змінили дрес-код для стюардес після петиції

Понад 19,5 тисячі осіб у Норвегії підписали петицію Care2, що закликає скасувати обмежувальний дрес-код для жінок. Авіакомпанія Norwegian Air відреагувала на запит зміною правил носіння форми, розписаних у документі, який вклався у 22 сторінки.

У чому була проблема?

Norwegian Air критикували, в основному, за два правила: жінки були зобов'язані носити підбори не менші, ніж 2 сантиметри за межами кабіни літака, а також не мали права з'являтися на роботі без макіяжу. Єдиним способом "відкосити" від носіння каблуків була записка від лікаря про протипоказання за станом здоров'я. Визнаємо, що 2 см – це, взагалі-то, ніякі не підбори, але, мабуть, норвежців обурював сам факт існування гендерно регульованих обмежень.

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Як її вирішили?

Зрештою, керівництво Norwegian Air дозволило жінкам завжди носити взуття з плоскою підошвою і не наносити макіяж, якщо вони не хочуть. Більш того – легкий мейкап на роботу тепер можна робити й чоловікам.

Норвежці взяли приклад з ірландської Aer Lingus і британської Virgin Atlantic, які скасували правило обов'язкового макіяжу для бортпровідників жіночої статі. Крім того, обидві авіакомпанії зробили штани стандартною частиною уніформи для жіночого екіпажу. Раніше жінки могли одягати їх тільки за спеціальною вимогою.

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