Норвежець пробіг напівмарафон босоніж по снігу: відео

Йонас Севальдруд подав заявку у Книгу рекордів Гіннесса. Він босоніж по снігу пробіг 21 кілометр 97,5 метра за 1:44:58. Це на пів години краще за результат голландця Віма Хофа у 2007 році.

Норвежець почав бігати босоніж після того, як прочитав книгу Крістофера Макдугла "Народжений бігти". Севальдруд вирішив випробувати техніку природного бігу, надихнувшись історією індіанців племені тараумара.

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"Норвегія взимку не найкраще місце для бігу босоніж. Але я не дозволю цьому зупинити мене", – заявив Йонас.

Після тестового забігу на 5 кілометрів спортсмен зрозумів, що йому не так уже й важко. Потім він спробував пробігти 10 кілометрів, але серйозно поранив ноги – земля була покрита "колючим" снігом з льодом. Тому напівмарафон Йонас вирішив бігти у сніговий день.

"Земля набагато м'якше, сподіваюся мені до ніг буде краще", – сказав він перед стартом.

Весь забіг знімався на камеру – це доказ для комітету Книги рекордів Гіннесса. Приблизно кожні 5 кілометрів Йонас зупинявся, щоб оглянути свої рани. Коли три чверті шляху були вже позаду, стопи норвежця перестали кровоточити, але почали мерзнути.

Попри всі труднощі, Севальдруд пробіг напівмарафон навіть на 5 хвилин швидше, ніж спочатку планував.

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