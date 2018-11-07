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Чоловік подорожує з котом вже три роки: яскраві фото

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Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом - фото 1
Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом / vancatmeow.com

Понад три роки тому австралієць продав свій дім і гайнув у мандрівку зі своїм котом.

Знайомтесь, Річ Іст (Rich East) – хлопець, який вже більш як 3 років подорожує Австралією зі своїм котом. У травні 2015 року він вирішив продати дім у рідному містечку Хобарт, щоб залишити все позаду та досліджувати рідний край. Щоправда, було дещо, від чого Річ не міг відмовитись, і це його кішка Віллов.

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Тому за цей час він разом з чорним пухнастиком подолав більше 70 тисяч км та побачив пляжі, пустелі, ліси та Бар'єрний риф. Минулоріч Річ навіть повернувся до Хобарта, де провів літо, але вирішив не зупинятись на дотягненому та разом з Віллов підкорював околиці пустелі Сімпсон. Він зізнається, що часто мандрівники у кемпінгу дивуються, що з ним всюди домашній улюбленець. Однак разом у крихітному домі на колесах ці друзі підкорюють всю Австралію.

Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом - фото 287340
Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом / vancatmeow.com
Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом - фото 287348
Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом / vancatmeow.com
Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом - фото 287347
Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом / vancatmeow.com
Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом - фото 287346
Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом / vancatmeow.com
Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом - фото 287345
Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом / vancatmeow.com
Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом - фото 287344
Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом / vancatmeow.com
Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом - фото 287343
Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом / vancatmeow.com
Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом - фото 287342
Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом / vancatmeow.com
Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом - фото 287341
Хлопець три роки мандрує світом зі своїм котом / vancatmeow.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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