Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото

Талановитий фотограф підкорює світ, показуючи, наскільки красивими можуть бути пейзажі різних країн. Ви ще досі вагаєтесь, чи варто витрачати гроші на мандри – зацініть!

Знайомтесь, Фредрік Стремме (Fredrik Strømme) – 39-річний норвезький фотограф-самоучка, який мешкає та працює у Тронгеймі. У вільний час чоловік мандрує різними країнами, фокусуючи увагу на пейзажній та тревел-зйомці. Казкові ліси, величні гори та безмежні види морів та полів – ось, що можна побачити у його роботах. До того ж, Фредрік обожнює працювати зі світлом та тінями, створюючи заворожуючі кадри.

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Джерело всіх фото: instagram.com/fredrik_stroemme

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