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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото

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Фредрік Стремме мандрує світом - фото 1
Фредрік Стремме мандрує світом / instagram.com/fredrik_stroemme

Талановитий фотограф підкорює світ, показуючи, наскільки красивими можуть бути пейзажі різних країн. Ви ще досі вагаєтесь, чи варто витрачати гроші на мандри – зацініть!

Знайомтесь, Фредрік Стремме (Fredrik Strømme) – 39-річний норвезький фотограф-самоучка, який мешкає та працює у Тронгеймі. У вільний час чоловік мандрує різними країнами, фокусуючи увагу на пейзажній та тревел-зйомці. Казкові ліси, величні гори та безмежні види морів та полів – ось, що можна побачити у його роботах. До того ж, Фредрік обожнює працювати зі світлом та тінями, створюючи заворожуючі кадри.

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Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото - фото 321115

Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото - фото 321116

Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото - фото 321117

Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото - фото 321118

Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото - фото 321119

Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото - фото 321120

Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото - фото 321121

Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото - фото 321122

Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото - фото 321123

Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото - фото 321124

Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото - фото 321125

Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото - фото 321126

Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото - фото 321127

Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото - фото 321128

Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото - фото 321129

Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото - фото 321130

Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото - фото 321131

Норвежець надихає на мандри своїми яскравими фото - фото 321132

Джерело всіх фото: instagram.com/fredrik_stroemme

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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