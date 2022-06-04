Норвегія змінила офіційну назву Білорусі

У Міжнародний день солідарності з Білоруссю затвердили зміну назви країни на Belarus. Раніше країну називали Hviterussland, що перекладається як "Біла Росія".

Також відомо, що Швеція і Данія почали офіційно називати країну Білорусь у 2019 і 2021 роках відповідно.

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"Мені приємно, що в цей день ми можемо оголосити про зміну назви та висловити нашу солідарність з демократичними силами Білорусі", – сказала міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гітфелт.

Вона зазначила, що особисто зателефонувала Світлані Тихановській, яку називають демократичним лідером Білорусі, та повідомила про зміну назви. За її словами, попри те, що є історичні та мовні аргументи на користь написання Білорусі чи Hviterussland, зрештою це було політичне питання. Про це повідомили у білоруській службі Радіо Свобода.

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