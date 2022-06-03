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Туреччина офіційно стала Türkiye англійською мовою – навіщо країна змінила назву

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Туреччина офіційно стала Türkiye англійською мовою – навіщо країна змінила назву - фото 1

Раніше англійською Туреччину називали Turkey. Відтепер країна отримала нову назву – Türkiye. Читайте далі та дізнайтеся, чому в ООН затвердили таку зміну.

Туреччина офіційно змінила англомовну назву країни в ООН з Turkey на Türkiye, повідомляють у виданні The Guardian. Таке рішення було ухвалене, щоб не асоціюватися з індиками, адже англійською turkey – це індик.

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Також TRT World – національне англомовне телебачення Туреччини – роз'яснило, що пошуковий запит Google видає багато індиків. А ще у Кембридзькому словнику, авторитетному словнику англійської мови, є варіант, у якому "Turkey" має переклад "дурень" чи "невдаха".

Прикметно, що Türkiye – це і є автентична назва Туреччини, яку країна обрала собі після проголошення незалежності у 1923 році.

Туреччина офіційно стала Türkiye англійською мовою – навіщо країна змінила назву - фото 506787

Відомо також, що Реджеп Ердоган, президент Туреччини, ще від грудня 2021 року вимагає використовувати фразу "Made in Türkiye" на етикетках турецьких товарів. До того ж такою назвою "Türkiye" послуговуються турецькі дипломати, які представляють країну.

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