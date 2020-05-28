Нормально так посиділа вдома: науковиця виявила п'ятий агрегатний стан

Фізик Амрута Гадж з Сассекського університету зараз працює віддалено, але це не завадило їй успішно створити конденсат Бозе-Ейнштейна (ВЕС), який називають п'ятим станом матерії. Жінка керувала лабораторним обладнанням, сидячи у своїй вітальні.

Звичайно, процес проходив значно повільніше, ніж якби доктор Гадж перебувала у лабораторії.

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"Працювати вручну – не настільки ефективно і вимагає значно більших зусиль. Адже я не могла систематично сканувати або виправляти нестабільність так, як би могла це робити в лабораторії", – зазначила вона.

Проте, це перший подібний випадок в історії. В університеті вважають, що це досягнення – величезний крок до роботи з квантовими технологіями в недоступних середовищах, наприклад, у космосі, під землею, на підводному човні або в екстремальних кліматичних умовах. Адже тепер є прецедент віддаленої роботи.

Конденсат Бозе-Ейнштейна – це агрегатний стан речовини, основу якого складають бозони, охолоджені до температур, близьких до абсолютного нуля.

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