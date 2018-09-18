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Nokia відклала вихід смартфона Nokia 9 з унікальною камерою, – ЗМІ
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Компанія HMD Global має намір перенести анонс флагманського смартфона Nokia 9 з п'ятьма основними камерами на початок 2019 року. Ситуацію з перенесенням анонса незвичайного флагмана джерела вже називають "вбивством Nokia".
Оголошення про запуск флагмана було заплановано восени, але директор з продуктів HMD Global Юхо Сарвікас вирішив, що пристрій "не зовсім готовий до анонсу". Тому було прийнято рішення відкласти анонс гаджета на період виставки MWC 2019, яка пройде в іспанській Барселоні у кінці лютого наступного року.
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"Згідно з нашою інформацією з кількох джерел, Сарвікас категорично проти анонса Nokia 9 в цьому році і збирається відкласти анонс на MWC 2019", – зазначає Nokia anew.
Головною особливістю смартфона стане унікальна багатооб’єктивна камера. До її складу, якщо вірити раннім чуткам, увійдуть п'ять оптичних модулів. Таке рішення повинно, по запевненнях виробників, надати користувачам "найширші можливості фото- і відеозйомки".
За попередніми даними, Nokia 9 отримає великий широкоформатний OLED-дисплей без вирізу і новий флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 855. Ще однією особливістю смартфона повинен стати вбудований в екран сканер відбитків пальців.
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