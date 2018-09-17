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Samsung Galaxy S10 вперше показали на фото

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Samsung Galaxy S10 може вразити своїм екраном - фото 1
Samsung Galaxy S10 може вразити своїм екраном / Forbes

Під час бесіди з китайськими ЗМІ глава мобільного підрозділу Samsung Дон-Джин Кох заявив, що наступний флагман компанії отримає значні зміни в плані зовнішнього вигляду.

Цього варто було очікувати, адже починаючи з Galaxy S6 виробник кардинально змінює дизайн смартфона кожні два покоління. У мережі вже з'явилася фотографія майбутньої новинки.

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Судячи з фото, Galaxy S10 отримає максимально тонкі рамки з усіх боків – без вирізів в екрані або висувних конструкцій. Замість цього фронтальна камера розташується безпосередньо під екраном. У звичайному режимі її не буде видно – тільки в додатку камери.

Не виключено, що перед нами підробка, але в Samsung є патенти на схожі технології, коли екран може при необхідності ставати прозорим в місцях розташування фронтальної камери і інших датчиків.

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Джерело: slashleaks
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