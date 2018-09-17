Samsung Galaxy S10 вперше показали на фото

Під час бесіди з китайськими ЗМІ глава мобільного підрозділу Samsung Дон-Джин Кох заявив, що наступний флагман компанії отримає значні зміни в плані зовнішнього вигляду.

Цього варто було очікувати, адже починаючи з Galaxy S6 виробник кардинально змінює дизайн смартфона кожні два покоління. У мережі вже з'явилася фотографія майбутньої новинки.

І ще: 11 жовтня Samsung може представити унікальний смартфон Galaxy

Судячи з фото, Galaxy S10 отримає максимально тонкі рамки з усіх боків – без вирізів в екрані або висувних конструкцій. Замість цього фронтальна камера розташується безпосередньо під екраном. У звичайному режимі її не буде видно – тільки в додатку камери.

Не виключено, що перед нами підробка, але в Samsung є патенти на схожі технології, коли екран може при необхідності ставати прозорим в місцях розташування фронтальної камери і інших датчиків.

Читайте також: Samsung Galaxy S7 отримав головне оновлення