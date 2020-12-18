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Nokia презентувала свій перший ноутбук: чим він особливий

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Nokia PureBook X14 - фото 1
Nokia PureBook X14 / technoguide

Компанія Nokia представила ноутбук Nokia PureBook X14, щоправда, наразі лише для індійського ринку. Він був створений спільно з Flipkart, що належить Walmart.

Новий пристрій оснащено 14-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD, 4-ядерним процесором Intel Core i5 десятого покоління з тактовою частотою до 4,2 ГГц.

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Ноутбук поставляють з передвстановленою Windows 10 Home і оснащений він SSD-накопичувачем NVMe місткістю 512 ГБ, оперативною пам'яттю DD4 об'ємом 8 ГБ. Співвідношення екрану до корпусу становить 86%, а кути огляду матового екрана становлять 178 градусів. За звук у девайсі відповідають динаміки з підтримкою Dolby Atmos. Є розпізнавання обличчя за допомогою Windows Hello.

Важить Nokia PureBook X14 близько 1,1 кг. Виробник обіцяє до восьми годин роботи на одному заряді. Вартість ноутбука стартує від 60 тисяч індійських рупій (815 доларів США).

Nokia презентувала свій перший ноутбук: чим він особливий - фото 439732

Nokia презентувала свій перший ноутбук: чим він особливий - фото 439733

Nokia презентувала свій перший ноутбук: чим він особливий - фото 439734

Nokia презентувала свій перший ноутбук: чим він особливий - фото 439735

Nokia презентувала свій перший ноутбук: чим він особливий - фото 439736

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Джерело: technoguide
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