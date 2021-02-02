Nokia представила круті безпровідні навушники з приголомшливою автономністю

Асортимент продукції бренду Nokia поповнився новим аксесуаром – безпровідними навушниками P3600 з підтримкою "меломанського" кодека aptX. Особливостями моделі стали тривалий час автономної роботи, технологія Clear Voice Capture для поліпшення якості голосових викликів, а також ігровий режим.

TWS-гарнітура Nokia P3600 оснащена модулем Bluetooth 5.2, підтримує кодеки SBC і AptX, а також аудіопрофілі HSP, HFP, AVRCP і A2DP.

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За запевненням виробника, на одному заряді власної батареї на 45 мАг навушники здатні пропрацювати до шести годин у режимі відтворення музики. Комплектний кейс-павербенк з акумулятором на 400 мАг продовжить час роботи новинки далеко від розетки до 24 годин.

Корпус Nokia P3600 захищений від поту і бризок за стандартом IPX4. Усередині встановлені 8-міліметровий динамічний драйвер і арматурний випромінювач. Діапазон відтворюваних частот аксесуара варіюється від 20 до 20 000 Гц. Вага кожного навушника становить 4,6 грама.

Новинка отримала MEMS-мікрофони для забезпечення чіткості передачі голосу і геймерський режим роботи, що знижує значення затримки звуку. Аксесуар також підтримує функції віртуальних помічників Siri й Google Assistant.

Вартість і дата початку продажів Nokia P3600 будуть оголошені виробником пізніше.

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