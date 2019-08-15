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Nokia оголосила про продовження підтримки своїх перших смартфонів: названо моделі

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Смартфони оновлюватимуть протягом 3 років - фото 1
Смартфони оновлюватимуть протягом 3 років

Перші Android-смартфони Nokia з'явилися у 2017 році. Випустивши відразу чотири моделі, бренд пообіцяв надавати підтримку пристроям протягом двох років. Тепер же керівництво Nokia переглянуло терміни та прийняло рішення випускати оновлення безпеки та програмні патчі ще протягом одного року.

Підтримка полягає в регулярному наданні критичних оновлень для смартфонів, пов'язаних з безпекою. Такі апдейти приходять, як правило, раз на квартал. Для випущених у 2017 році моделей терміни тепер виглядають так:

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  • Nokia 5: з жовтня 2019 по жовтень 2020 року
  • Nokia 6: з жовтня 2019 по жовтень 2020 року
  • Nokia 8: з жовтня 2019 по жовтень 2020 року

Для моделі Nokia 2 останній подібний апдейт вийде у листопаді 2019.

Nokia продовжить випускати оновлення для старих смартфонів - фото 347852
Nokia продовжить випускати оновлення для старих смартфонів

Nokia – не єдина компанія, чиї пристрої отримують оновлення безпеки через тепер вже три роки. Так, Samsung досі не зняла з підтримки Galaxy S7, випущений ще у 2016 році. Але в сегменті Android-пристроїв обидва бренди виглядають скоріше винятком з правил.

Найчастіше виробники значно швидше припиняють підтримку представлених смартфонів, відносячи їх до категорії "застарілих".

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Джерело: androidauthority
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