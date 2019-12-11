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Nokia C1: смартфон на Android Go за дуже смішні гроші

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Nokia C1 коштує 59 доларів США - фото 1
Nokia C1 коштує 59 доларів США

Вирішивши підтримати популяризацію мобільних пристроїв у країнах, що розвиваються, бренд Nokia представив ультрабюджетний смартфон Nokia C1. Його особливостями стали полегшена версія ОС Android Go, дві камери і дуже низька вартість.

Nokia C1 отримав 5,45-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 960х480 пікселів і співвідношенням сторін 18: 9.

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Платформою гаджета став чотирьохядерний процесор з тактовою частотою 1,3 ГГц. Оперативної пам'яті в смартфоні 1 ГБ, вбудованої – 16 ГБ з можливістю розширення за допомогою карт пам'яті microSD з максимальною місткістю аж до 64 ГБ.

Новинка оснащена двома камерами: 5-мегапіксельним основним модулем зі світлосилою f / 2.4 і 5-мегапіксельним фронтальним датчиком. Примітно, що світлодіодний спалах встановлений ​​як на тильній, так і на передній панелі пристрою.

Місткість вбудованого акумулятора становить 2500 мАг. Nokia C1 підтримує роботу у 2G/3G-мережах. Працює гаджет на базі полегшеної версії Android Go 9, створеної для пристроїв зі скромними специфікаціями.

Технічні характеристики Nokia C1:

  • Дисплей: 5,45 ", 480х960 пікселів, 18: 9
  • Процесор: 1,3 ГГц, чотирьохядерний
  • Оперативна пам'ять: 1 ГБ
  • Вбудована пам'ять: 16 ГБ + microSD до 64 ГБ
  • Основна камера: 5 Мп (f / 2.4)
  • Селфі-камера: 5 Мп
  • Акумулятор: 2500 мАг
  • Розмір: 147,6 х 71,4 х 8,7 мм
  • Вага: 155 г
  • ОС: Android Go 9
  • Nokia C1 доступний у червоному і чорному кольорах. Вартість смартфона становить $ 59.

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Джерело: Fonearena
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