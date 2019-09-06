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Серіал Кріпосна Євро 2020

Nokia анонсувала бездротові навушники з величезною автономністю

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Nokia Power Earbuds - фото 1
Nokia Power Earbuds / plaisio

Крім телефонів Nokia, компанія HMD Global анонсувала на нещодавній презентації нові бездротові навушники. Чим вразить товар своїх покупців?

Навушники назвали Nokia Power Earbuds. Вони отримали захист від води IPX7, 6-міліметрові графенові драйвери, Bluetooth 5.0, сенсорне керування, голосовий помічник Google і акумулятори на 50 мАг (до 5 годин роботи від одного заряду).

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Продовжити автономність до 150 годин допоможе кейс з портом USB-C і батареєю на 3000 мАг. Такого обсягу вистачить, щоб зарядити навушники 30 разів. Nokia Power Earbuds надійдуть у продаж у двох кольорах вже в цьому році. Ціна питання 80 євро.

Навушники легко підключаються до будь-якого смартфону через універсальний Bluetooth® 5.0. Нарешті, одним дотиком до Nokia Power Earbuds можна викликати Google Assistant, що надає їм гнучкості в повсякденному використанні.

Nokia Power Earbuds - фото 353038

Nokia Power Earbuds - фото 353039

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Джерело: plaisio
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