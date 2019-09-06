Nokia анонсувала бездротові навушники з величезною автономністю

Крім телефонів Nokia, компанія HMD Global анонсувала на нещодавній презентації нові бездротові навушники. Чим вразить товар своїх покупців?

Навушники назвали Nokia Power Earbuds. Вони отримали захист від води IPX7, 6-міліметрові графенові драйвери, Bluetooth 5.0, сенсорне керування, голосовий помічник Google і акумулятори на 50 мАг (до 5 годин роботи від одного заряду).

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Продовжити автономність до 150 годин допоможе кейс з портом USB-C і батареєю на 3000 мАг. Такого обсягу вистачить, щоб зарядити навушники 30 разів. Nokia Power Earbuds надійдуть у продаж у двох кольорах вже в цьому році. Ціна питання 80 євро.

Навушники легко підключаються до будь-якого смартфону через універсальний Bluetooth® 5.0. Нарешті, одним дотиком до Nokia Power Earbuds можна викликати Google Assistant, що надає їм гнучкості в повсякденному використанні.

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