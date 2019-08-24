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Nokia 7.2 з потрійною камерою показали на якісних фото
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На виставці IFA 2019, яка запланована на початок вересня, очікується презентація нових смартфонів Nokia, одним з яких буде модель 7.2. За два тижні до цього в мережі з'явилися якісні фотографії пристрою, що демонструють його дизайн з різних сторін. Крім того, стала відома приблизна ціна новинки.
Як і передбачалося раніше, Nokia 7.2 отримає широкоформатний дисплей з тонкими рамками та краплеподібним вирізом під фронтальну камеру.
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На зворотному боці, виконаному, ймовірно, зі скла, у нього буде сканер відбитків пальців і круглий блок потрійної камери з оптикою Zeiss. З чуток, один модуль отримає 48 Мп, другий оснащуватиметься 120-градусним об'єктивом, а третій відповідатиме за оптичний зум або зйомку портретних фото.
Повідомляється, що Nokia 7.2 отримає 6,3-дюймовий дисплей, процесор Snapdragon 710 або Snapdragon 660, 4/6 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач об'ємом до 128 ГБ і акумулятор на 3500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт. Очікується, що апарат буде працювати на чистій версії Android і випускатиметься у рамках програми Android One.
Один китайський магазин вже опублікував у себе на сайті сторінку Nokia 7.2, вказавши ціну $ 274. Інший продавець просить за ще не анонсований апарат $ 249,99. Офіційна вартість може відрізнятися.
З чуток, презентація нових смартфонів відбудеться 5 вересня. Крім Nokia 7.2 очікується анонс моделей Nokia 6.2 і 5.2.
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