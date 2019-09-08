Nokia 9 PureView зовсім не вразив експертів: оцінка, як у iPhone 7

Nokia 9 PureView вийшов ще на початку цього року, але співробітники відомого порталу DxOMark тільки зараз добралися до пристрою, щоб зробити огляд його незвичайної камери.

Нагадаємо, що це перший і поки єдиний смартфон у світі, який оснащений набором з п'яти монохромних і кольорових сенсорів. Він робить фото відразу на п'ять камер, а потім об'єднує їх у загальний знімок.

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При створенні фотографій фахівці DxOMark відзначили швидкий і точний автофокус, непогану деталізацію знімків і малу кількість шумів у більшості ситуацій.

Однак без недоліків не обійшлося. До них віднесли обмежені можливості по зйомці з зумом, нестабільність експозиції і балансу білого при використанні спалаху, рожевий відтінок знімків на фотографіях з вулиці і затінення кольорів у більшості умов.

Стосовно запису відео – ситуація дещо гірша. До плюсів експерти віднесли тільки непогану стабілізацію, гарне шумозаглушення в більшості протестованих сцен і часто стабільну роботу автофокусу. Недоліків щодо відео в Nokia 9 PureView виявлено значно більше: обмежений динамічний діапазон, недостатня деталізація, помітні стрибки різкості між кадрами, тремтіння картинки при панорамуванні, неточна передача кольору та нестабільна експозиція.

За винятком можливого використання ефекту боке, Nokia 9 PureView не здатний надати якість фото або відео нарівні з іншими смартфонами у своєму преміальному ціновому діапазоні. Зокрема, запис відео здається досить посереднім і він не має ніяких переваг завдяки використанню декількох камер або можливостей комп'ютерної обробки зображень, розроблених Light, – йдеться у звіті експертів.

За підсумками всіх тестів Nokia 9 PureView отримав тільки 88 балів за фото і 80 – за відео. Середня оцінка смартфона склала 85, що лише на 1 більше, ніж у Nokia 8 Sirocco. Стільки ж отримав iPhone 7 від Apple.

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