Nokia 7 Plus передавав дані китайській держкомпанії: розгорівся скандал

Влада Фінляндії розпочала розслідування стосовно HMD Global – власника прав на бренд Nokia. Його підозрюють у порушенні GDPR: смартфон цієї фірми – Nokia 7 Plus – буцімто передавав персональні дані у Китай, не повідомляючи про це користувачів.

Відзначимо, що HMD Global – це фінська компанія, яка у 2016 році ліцензувала право розміщувати легендарний бренд на своїх мобільних пристроях на 10-річний термін. Безпосереднім виробництвом гаджетів займається FIH Mobile – одна з "дочок" китайської Foxconn, основного збирача iPhone.

І ще: Розряджається смартфон: є ймовірність, що гаджет атакували зловмисники

Про те, що Nokia 7 Plus пересилає конфіденційні відомості у Китай, першою повідомила норвезька телекомпанія NRK. Як розповів журналістам один з користувачів, Хенрік Остаде, смартфон регулярно передавав дані про місцеперебування, номер SIM-карти та серійний номер – причому в незашифрованому вигляді – на сервер в домені vnet.cn, яким, імовірно, володіє китайська держкомпанія China Telecom.

Nokia 7 Plus передавали інформацію без згоди користувачів

За інформацією NRK, в HMD Global визнали факт витоку, назвавши його "глюком" в ПЗ однієї з партій смартфонів, і відзначили, що проблему вже виправили з новим випуском програмного оновлення. Крім того, представники компанії підкреслили, що на основі помилково надісланих даних ідентифікувати власників пристроїв просто неможливо.

Слідом за публікацією NRK уповноважений із захисту даних Фінляндії Рейо Аарніо заявив, що його відомство починає розслідування щодо пристроїв Nokia. Регулятор оцінить факти порушення і вивчить ситуацію з юридичної точки зору.

Читайте також: Чому одразу після купівлі смартфона варто скинути налаштування до заводських